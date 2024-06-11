В расписание восьми электричек в Татарстане ввели изменения из-за ремонта ж/д путей

С 13 июня по 2 августа на железных дорогах Татарстана вводится временное изменение расписания для восьми пригородных поездов. Это связано с ремонтными работами на некоторых участках, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд № 6410 Казань – Арск с 13 июня по 1 августа будет курсировать по измененному расписанию с момента отправления с Казани до станции Бирюли, после чего будет следовать по действующему расписанию до Арска. Поезд прибудет в Арск на 4 минуты позже обычного - в 22:22.
Остальные семь поездов с 14 июня по 2 августа будут следовать по измененному расписанию с момента отправления до станции Куркачи, кроме поезда №6403, который отправится из Арска на 13 минут раньше обычного - в 5:07. Далее эти поезда будут следовать по действующему расписанию до окончательной точки назначения.
Изменения коснутся следующих поездов:
- №6401 (Шемордан – Казань) - прибытие в Казань на минуту позже – в 6:30;
- №6420 (Казань – Вятские Поляны) - прибытие в Вятские Поляны на две минуты позже – в 9:07;
- №6521 (Сосновка – Казань) - отправление на 23 минуты раньше – в 3:29;
- №6924 (Казань – Кизнер) - отправление на 22 минуты позже – в 5:44, прибытие в Кизнер на 31 минуту позже – в 10:06;
- №6469 (Арск – Албаба) - отправление на 10 минут позже – в 6:13, прибытие в Албабу на 20 минут позже – в 9:33;
- №6405 (Арск – Казань) - отправление на 10 минут раньше – в 6:28.