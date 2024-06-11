В расписание восьми электричек в Татарстане ввели изменения из-за ремонта ж/д путей

С 13 июня по 2 августа на железных дорогах Татарстана вводится временное изменение расписания для восьми пригородных поездов. Это связано с ремонтными работами на некоторых участках, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд № 6410 Казань – Арск с 13 июня по 1 августа будет курсировать по измененному расписанию с момента отправления с Казани до станции Бирюли, после чего будет следовать по действующему расписанию до Арска. Поезд прибудет в Арск на 4 минуты позже обычного - в 22:22.

Остальные семь поездов с 14 июня по 2 августа будут следовать по измененному расписанию с момента отправления до станции Куркачи, кроме поезда №6403, который отправится из Арска на 13 минут раньше обычного - в 5:07. Далее эти поезда будут следовать по действующему расписанию до окончательной точки назначения.

Изменения коснутся следующих поездов: