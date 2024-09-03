В редакции «КВ» наградили победителей традиционного конкурса

Сегодня в редакции «Казанских ведомостей» победители нашего традиционного конкурса «Тайна черного пакета» получили свои призы - продуктовые наборы из 10 наименований.

Как и прежде, мы предложили подписчикам «КВ» список из 15 продуктов, из них нужно было угадать 10 позиций, которые и скрывались в таинственном черном пакете. Все 10 продуктов на этот раз не удалось угадать никому из читателей, а вот 9 из них правильно выбрали 5 подписчиков. Оставшиеся пять призов были разыграны посредством жеребьевки среди тех, кто правильно перечислил 8 продуктов.

Подробности читайте в ближайших номерах «КВ».