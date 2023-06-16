 В реестре недвижимости Татарстана в 2023-м исправят более 23 тыс. ошибок
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В реестре недвижимости Татарстана в 2023-м исправят более 23 тыс. ошибок

Республика
16 июня 2023  19:24
Автор:
Валерий Саидов

В сведениях Единого государственного реестра недвижимости в Татарстане в 2023 году планируют исправить боле 23 тыс. неточностей. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

«Количество планируемых ведомством корректировок в ЕГРН республики превышает показатели 2022-го почти в три раза. Наиболее частой причиной таких ошибок становятся погрешности, допущенные при кадастровых работах», – отметил замглавы ведомства Нияз Галиакбаров.

Регистрационный орган может самостоятельно исправлять выявленную реестровую ошибку. В таких ситуациях филиалом ППК «Роскадастр» по РТ проводится проверка координат точек границ и площади земельных участков. Полученные в ходе проверки сведения передаются в республиканский Росреестр, где принимается итоговое решение о необходимости корректировки неточности.

Росреестру Татарстана в этом году предстоит исправить ошибки в 23 115 объектах недвижимости в республике. Из них на 12 853 объектах уже уточнили координаты точек границ.

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