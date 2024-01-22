В республике будут делать отечественные микророцессоры

В рамках обсуждения роли России в международной экономической системе, которое проходило на заседании экспертного клуба «Волга», министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин рассказал о новом глобальном проекте, который может быть реализован на территории Татарстана. Он заявил в частности, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова разрабатываются условия для создания производства микропроцессоров по технологии 55 нанометров.

«Перед нами стоит задача создать международный проект микроэлектроники с созданием кристального производства фабрики с технологией 55 нанометров, который обеспечит российский рынок, а также будет ориентирован на экспортный потенциал», — сообщил Хайруллин. По его словам, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, поэтому он потребует больших денег под 1% или даже отрицательной ставкой.

«Мы готовим предложение для правительства России и президента Владимира Путина. Уверен, мы будем поддержаны, потому что у Татарстана есть колоссальный научно-технологический потенциал», — выразил твердую уверенность министр.