В республике будут делать отечественные микророцессоры

Производство будет ориентировано не только на российский, но и на зарубежные рынки.

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Республика
22 января 2024  08:23
Автор:
Дмитрий Смирнов

В рамках обсуждения роли России в международной экономической системе, которое проходило на заседании экспертного клуба «Волга», министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин рассказал о новом глобальном проекте, который может быть реализован на территории Татарстана. Он заявил в частности, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова разрабатываются условия для создания производства микропроцессоров по технологии 55 нанометров. 

«Перед нами стоит задача создать международный проект микроэлектроники с созданием кристального производства фабрики с технологией 55 нанометров, который обеспечит российский рынок, а также будет ориентирован на экспортный потенциал», — сообщил Хайруллин. По его словам, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, поэтому он потребует больших денег под 1% или даже отрицательной ставкой.

«Мы готовим предложение для правительства России и президента Владимира Путина. Уверен, мы будем поддержаны, потому что у Татарстана есть колоссальный научно-технологический потенциал», — выразил твердую уверенность министр.

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