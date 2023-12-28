В республике назвали электоральный потенциал действующего главы государства

Руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин заявил, что действующего президента поддерживают более 80% татарстанцев.

«Объективный опрос общественного мнения на сегодняшний день показывает, что уровень доверия населения в России к кандидатуре Владимира Путина по разным оценкам составляет от 78 до 80%. А в Татарстане этот показатель выше 80%», – в частности, сказал эксперт.

Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта следующего года. Владимир Путин объявил о решении выдвинуться на новый срок 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.