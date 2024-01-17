В республике продолжается сбор подписей за выдвижение Владимира Путина

Ведущая партия страны объявила 16 января единым днем сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, Владимира Путина на мартовских выборах. В Казани подписи собирали в Региональной общественной приемной «Единой России», а также в местных общественных приемных председателя партии. «Членам партии, депутатам, закрепленным в конкретных районах, нужно быть в общественных приемных и вместе с населением организовать поддержку нашего будущего президента», – рассказал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в РТ Камиль Садриев.

Он напомнил, что сбор подписей проходит до конца января – для этого в Казани организованы 12 точек, большая часть из которых находится в торговых центрах. Во всех 43 муниципальных районах РТ работают общественные приемные.

«Это в душе каждого гражданина, жителя республики. Сегодня утром я встал, положил паспорт, [прибыл в общественную приемную] и отдам свой голос в поддержку Владимира Владимировича Путина», – сказал Садриев.

Поддержать действующего президента своей подписью пришел и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Мы через нашу партию поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Люди тоже понимают – если придет какой-то новый человек, которому будет нужно с нуля вникнуть в эту работу, будет потрачено много времени, и мы не будем иметь возможности эффективно решать задачи, стоящие сейчас перед страной», – подчеркнул Мухаметшин.

Свою подпись за самовыдвижение Владимира Путина сегодня поставили депутаты Госсовета РТ Марат Галеев, Камиль Нугаев, Мякзюм Салахов, Алексей Созинов, Леонид Якунин и другие. Одним из первых это сделал директор КАРБДТ имени Качалова, депутат Александр Славутский. «Как я мог бы не принять [участие в сборе подписей] лично? Я считаю, что Владимир Путин – это единственный правильный выбор у нас. Это человек, который ведет страну к самостоятельности, к достоинству, поэтому я полностью поддерживаю его. Ни один художник не может говорить, что он вне политики, потому что без политики не бывает художника, без жизненной позиции никакого искусства быть не может. Сколько живу, я ни разу не менял свою точку зрения», – поделился он с журналистами.