В республике стартовал форум, сдруживший народы

X Республиканский молодёжный межнациональный форум «Дружба народов – богатство Татарстана» собрал 160 молодых людей 11 национальностей. Организатор мероприятия – национально-культурные автономии и представительства Молодёжной Ассамблеи при поддержке Министерства по делам молодёжи Татарстана.

Участники научатся проектной работе по гармонизации межнациональных отношений.

Всего за 10 лет в этом форуме приняли участие более 1500 человек самых разных национальностей.

«Не так давно я узнала о существовании и деятельности молодёжной ассамблеи народов Татарстана, было очень интересно вступить в организации и принять участие в мероприятиях. Форум является ярким примером взаимодействия представителей разных национальностей в одном месте, это одна из причин почему я хотела принять участие. От данного форума хочу получить четкую инструкцию о том, как правильно составлять проект, каким образом нужно его подавать», – отметила участница – студентка из Казахстана Малика Мынжасарова.

С приветственным словом перед участниками форума выступила заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова: «Татарстан является одним из многонациональных субъектов Российской Федерации, где проживают 175 национальностей. Принимая во внимание важность гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, мы говорим о значимости Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Такие форумы дают нам такую площадку плотности, укрепления. Мы ищем именно те стандарты, которые помогут сохранить эти межнациональные отношения».

Она отметила, что в республике работают 13 центров и Домов дружбы народов, 110 отделений воскресных школ, клубные формирования, кружки, которые направлены на изучение родных языков.

Видеоприветствие участникам форума направил депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. «Нам важно, чтобы каждый народ, который живет в Татарстане, сохранил свои традиции, культуру и язык. Вклад Молодежной ассамблеи, ваш вклад, неоценим», – сказал он.

С докладом о деятельности Молодежной Ассамблеи народов Татарстана в сфере гармонизации межнациональных отношений в студенческой и молодежной среде выступила заместитель председателя Молодежной Ассамблеи Татарстана Диляра Дамар: «Для нас, как центра координации этой работы, важно не только сделать процесс адаптации и социализации иностранных студентов проще, но и обогатить жителей Республики Татарстан знаниями о национально- культурных традициях тех стран, из которых обучаются студенты в нашей республике».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Татарстана Александр Терентьев в своем выступлении отметил, что Ассамблея народов Татарстана является одним из ведущих партнеров реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан.

Форум проводится в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».