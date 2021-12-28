 В Татарстане выбрали логотип Года цифровизации от студии Артемия Лебедева
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В Татарстане выбрали логотип Года цифровизации от студии Артемия Лебедева

Эмблема была разработана нейросетью студии и, пос ловам Лебедева, справилась с этим «блестяще».

Республика
28 декабря 2021  13:36
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане выбрали логотип Года цифровизации. Эмблему представили в рамках дискуссионной-образовательной программы «Городские модераторы».

«Нашу нейросеть зовут Николай Иронов, и мы поручили логотип Года цифровизации ему. И Николай, как обычно, блестяще с этой задачей справился», — рассказал основатель студии, создавшей эмблему, Артемий Лебедев.

По его словам, исходными данными для создания логотипа стали слова: «Год цифровизации» и «Татарстан».

Ранее «КВ» писали, что следующий год в Татарстане объявлен годом цифровизации.

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В Татарстане выбрали логотип Года цифровизации от студии Артемия Лебедева
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