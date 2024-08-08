В республике уже больше 20 человек отравились грибами

Грибной сезон только начался, а в стране уже отмечаются первые случаи отравления. Причем среди пострадавших немало детей.

СТАТИСТИКА. В Санкт-Петербурге на койках токсикологического отделения оказались 17 человек с признаками острого отравления грибами. В Свердловской области в больницу попали трое детей в крайне тяжелом состоянии после употребления ядовитых грибов. В Краснодарском крае 9 человек отравились грибами, самостоятельно собранными в лесу. Пострадавшие употребляли квашеные грибы домашнего приготовления. В Петропавловске две женщины отравились грибами. Одна из них поступила в тяжелом состоянии с острым отравлением. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Екатеринбурге женщина умерла после отравления ядовитым грибом - бледной поганкой.

Как нам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, в Татарстане с начала этого года зарегистрировано 24 случая отравления грибами с 26 пострадавшими. Среди них пятеро детей в возрасте от одного до пяти лет. Дети находили грибы в парке, на даче, возле дома и случайно съедали их. Взрослые отравились от употребления съедобных грибов собственного приготовления (опят, маслят, свинушек, лисичек, сморчков, жареных шампиньонов, белых грибов маринованных), а также - ядовитых (мухомора и бледной поганки). Летальных исходов, к счастью, нет.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ. Специалисты ведомства посоветовали ходить на тихую охоту в утреннее время, когда грибы еще не нагреты солнцем и лучше сохраняются после сбора. Берите с собой плетеную корзину, пропускающую воздух внутрь. Собирать грибы следует лишь в экологически чистых районах, вдали от дорог, магистралей, предприятий. Старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы обходите стороной, не стоит рисковать здоровьем. Собирайте только знакомые грибы. Если вы хотя бы немного сомневаетесь в правильности выбора, не срезайте гриб. Собранные грибы старайтесь сразу очистить от земли, хвои и листьев - так они дольше сохраняются.

Помните, что грибы - скоропортящийся продукт, поэтому готовить их рекомендуется в день сбора. При приготовлении грибы нужно тщательно подвергать тепловой обработке. Сначала их отваривают в течение 10 минут в хорошо подсоленной воде, затем сливают отвар, промывают и повторно проваривают. Хранить грибы следует отдельно от других продуктов: они имеют губчатую структуру и быстро впитывают посторонние запахи. Их нельзя мариновать или солить в оцинкованной посуде. Собирать грибы нельзя в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА. При правильном сборе и приготовлении грибы могут принести немалую пользу организму. Во-первых, они содержат витамин D, который положительно влияет на наше настроение и поддерживает здоровье костей. Во-вторых, грибы являются источником витаминов группы В. Например, белые грибы и вешенки содержат довольно много витаминов В2 и В3. Также грибы богаты такими микроэлементами, как медь, селен. Интересно, что тот же гриб портобелло (является разновидностью шампиньона) по содержанию калия не уступает бананам. В-третьих, грибы богаты клетчаткой, которая снижает уровень холестерина, благотворно влияет на работу сердца.