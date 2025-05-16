В РКБ врачи успешно удалили пациентке огромную кисту яичника

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Город
16 мая 2025  17:35

В Республиканской клинической больнице Татарстана проведена сложная операция по удалению гигантской кисты яичника у 54-летней пациентки из Кукморского района.

По данным медицинского учреждения, женщина обратилась за помощью после месяца нарастающих болей в брюшной полости и заметного увеличения объема живота в течение последних двух недель. Комплексное обследование выявило наличие объемного кистозного образования яичника, требующего срочного хирургического вмешательства.

Операция была выполнена в плановом порядке специалистами второго хирургического отделения РКБ. В ходе часового хирургического вмешательства медицинской бригаде удалось полностью удалить патологическое образование.

Послеоперационный период протекает без осложнений. В настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, ведутся подготовительные мероприятия к выписке.

Медики напоминают, что регулярные профилактические осмотры у гинеколога позволяют выявлять подобные патологии на ранних стадиях.

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