В РКБ врачи успешно удалили пациентке огромную кисту яичника

В Республиканской клинической больнице Татарстана проведена сложная операция по удалению гигантской кисты яичника у 54-летней пациентки из Кукморского района.

По данным медицинского учреждения, женщина обратилась за помощью после месяца нарастающих болей в брюшной полости и заметного увеличения объема живота в течение последних двух недель. Комплексное обследование выявило наличие объемного кистозного образования яичника, требующего срочного хирургического вмешательства.

Операция была выполнена в плановом порядке специалистами второго хирургического отделения РКБ. В ходе часового хирургического вмешательства медицинской бригаде удалось полностью удалить патологическое образование.

Послеоперационный период протекает без осложнений. В настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, ведутся подготовительные мероприятия к выписке.

Медики напоминают, что регулярные профилактические осмотры у гинеколога позволяют выявлять подобные патологии на ранних стадиях.