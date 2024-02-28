В Росреестре РТ рассказали, как быстро и бесплатно узнать все, о своей недвижимости

Как сообщили в Росреестре Татарстана, онлайн-выписка (еще ее называют – экспресс-выписка) – это электронный документ, который содержит информацию о недвижимости и заверен электронными подписями Росреестра и Минцифры РФ. Она имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Онлайн-выписку принимают везде, где она требуется: в суде, банке, страховой и других организациях. Ее можно получить совершенно бесплатно из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через личной кабинет на федеральном портале Госуслуг.

Кроме описания объекта (кадастрового номера, вида, наименования, площади, этажа, разрешенного использования, назначения, года ввода в эксплуатацию) в экспресс-выписке содержатся сведения о правообладателе, в том числе обо всех бывших владельцах; кадастровой стоимости; виде, дате и номере госрегистрации права и его ограничениях; о наименовании и реквизитах документов-оснований госрегистрации и т. д.

«Заказать онлайн-выписку может любой правообладатель, но только по своим объектам недвижимости. Она появится в личном кабинете пользователя в течение одной минуты после отправки запроса. При необходимости (экспресс-выписка подлежит приему всеми органами и организациями) ее можно распечатать и заверить в любом офисе МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт и номер заявления, который присваивается на «Госуслугах» при заказе выписки», - рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

По данным Роскадастра по РТ, выписки из ЕГРН пользуются у жителей республики стабильно высоким спросом. Так, только в 2023 году татарстанцы получили более 5,3 млн сведений из ЕГРН, что на 86% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего заказывают выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. По мнению директора филиала Роскадастра по РТ Артема Костина, значительный рост спроса в том числе связан с появившейся возможностью заказывать онлайн-выписку без графической части (не содержит планов и схем) через «Госуслуги».