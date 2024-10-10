В Россельхознадзоре рассказали, что другие регионы закупают у аграриев из РТ

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Республика
10 октября 2024  12:09

Более 670 тонн зерна отправил Татарстан в другие регионы России с начала текущего года. Высокое качество продукции подтверждает отсутствие каких-либо нареканий со стороны потребителей. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Альберт Кадыров.

География поставок охватывает как ближайшие, так и отдаленные уголки страны. Так, пшеница и ячмень из Татарстана пользуются спросом в Астраханской области и Москве. Калининградская и Ростовская области сделали ставку на татарстанский лен. А подсолнечник из республики активно закупает Башкортостан.

Альберт Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день не поступало ни одной жалобы на качество зерна, выращенного в Татарстане. 

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В Россельхознадзоре рассказали, что другие регионы закупают у аграриев из РТ