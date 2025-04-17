В России бездомных кошек в 3,5 раза больше, чем собак

Число бездомных кошек в России в 3,5 раза превышает число бездомных собак. Всего на улицах и в приютах страны находится 3,6 миллиона животных, сообщила ветеринарный эксперт Марианна Онуфриенко на презентации Всероссийской переписи бездомных животных. По её словам, численность бездомных животных сокращается: в 2021 году их было 4,08 миллиона. Сейчас 3,4 миллиона кошек и собак живут на улице, а 170 тысяч — в приютах.

Среди бездомных животных преобладают кошки — 2,8 миллиона, тогда как собак — 0,8 миллиона. При этом в приютах содержится лишь 20 тысяч кошек против 150 тысяч собак. Онуфриенко также отметила, что бездомные животные составляют 4% от общей популяции кошек и собак в стране (5% среди кошек и 3% среди собак).