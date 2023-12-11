В России будут развивать собственные бренды

Новый конкурс запустили совместно Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Он называется «Знай наших» и ставит своей задачей активную поддержку перспективных российских брендов во всех регионах России.

Компании-победители этого конкурса получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Заявки на конкурс новых российских брендов «Знай наших» принимаются по пяти направлениям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Специальные номинации – «Инклюзия», «Самая смелая идея».

Своим мнением об этой инициативе на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Заведующий кафедрой КНИТУ КАИ Алексей Лопатин считает, что идея такого конкурса «очень интересна и своевременна». Ее актуальность, по мнению эксперта, особенно важна сейчас, когда значительная часть населения нашей страны из-за санкций лишилась возможности пользоваться некоторыми привычными для себя товарами.

«Уверен, что среди отечественных производителей найдется немало качественных, а, главное, адекватных по уровню цен аналогов зарубежных продуктов», – сказал он.

Лопатин также добавил, что для поддержки отечественных производителей важна будет не только финансовая составляющая поддержки, а, прежде всего, возможность представить свои товары широкой публике потенциальных потребителей. Он напомнил организаторам конкурса о максимальной прозрачности всех конкурсных процедур и высоком уровне экспертности комиссии, принимающей решение.

«Организация и проведение конкурса новых российских брендов «Знай наших» решает очень актуальную задачу – ломку стереотипов в головах потребителей, обработанных всепроникающей рекламой западных брендов», – говорит председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов.

Он добавляет, что многие отечественные бренды не имеют возможности конкурировать в продвижении своей продукции с западными компаниями в России, имеющими за спиной мощные ресурсы международных корпораций.

«При этом отечественная продукция по своим качествам может не отличаться от западной, а в каких-то случаях даже превосходить ее по некоторым показателям», – уверен эксперт.

«Необходимо ломать эти стереотипы, что импортное всегда лучше, и конкурс российских брендов “Знай наших”, который нацелен на поддержку перспективных российских брендов во всех регионах России. Надеюсь, он сделает значительный вклад в эту работу», – резюмировал Гимадутдинов.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин считает необходимым поддержку отечественных производителей в условиях беспрецедентного санкционного давления. «Конкурс новых российских брендов “Знай наших” как никогда актуален: он поможет оказать необходимую поддержку перспективным предпринимателям и станет новым драйвером для их развития. Вместе с иными комплексными мерами поддержки, разработанными государством, в частности, грантами, льготными кредитами конкурс должен дать мультипликационный эффект», – сказал он. Топилин пожелал всем участникам конкурса конкурентной борьбы.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов говорит о конкуренции, как об одном из инструментов по снижению итоговой цены товаров и услуг, повышении их качества. Говоря об импортозамещении, он отмечает, что «идея работает». «Приходит постепенное осознание, что переход на свои продукты в большинстве отраслей народного хозяйства – это не про наличие станков, которые плюс-минус у всех на планете одинаковые, а про смыслы, идеи и упаковку», – сказал эксперт.

«Заметен скачок в осознанности своего продукта, заметна работа со смыслами и определение аудиторий, – продолжил Глухов. – Не хватает, на мой взгляд, смелости на широкий замах. Хотелось бы видеть наших крупных игроков не только в телекоммуникации, но и, к примеру, в нише базовой мебели, базовых автомобилей и прочим».