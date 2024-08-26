В России цветы ко Дню знаний не подорожают

В преддверии Дня знаний в России цены на цветы не планируют повышать. Об этом сообщил Александр Литвиненко, член совета директоров ассоциации «Теплицы России», пишет агентство ТАСС.

Александр Литвиненко отметил, что спрос на цветы перед 1 сентября действительно возрастает в пять раз, однако на данный момент цены остаются на прежнем уровне.

Он добавил, что за последний год стоимость букетов уже увеличилась более чем на 30%. В розничной продаже цветы подорожали на 35% по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами этого роста стали увеличение затрат на производство отечественной продукции, инфляция и рост таможенных пошлин.