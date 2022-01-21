 В России начнут маркировать домашних кошек и собак
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В России начнут маркировать домашних кошек и собак

Идентификация поможет быстрее найти потерявшихся домашних животных.

Республика
21 января 2022  11:06
Автор:
Ольга Ильина

Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишут «Известия».

Поправки внесут ко второму чтению документа, а первое пройдет через пару дней – 26 января, рассказал он. По мнению экспертов, что учет и регистрация животных действительно необходимы. Более того, они предлагают создать национальную базу данных животных.

По словам депутата, регистрацию именно домашних животных люди ждут больше всего. Идентифицированных потерявшихся животных легче будет найти, а также будет легче привлечь к ответственности хозяев, которые бросили своего питомца.

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