В России начнут маркировать домашних кошек и собак

Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишут «Известия».

Поправки внесут ко второму чтению документа, а первое пройдет через пару дней – 26 января, рассказал он. По мнению экспертов, что учет и регистрация животных действительно необходимы. Более того, они предлагают создать национальную базу данных животных.

По словам депутата, регистрацию именно домашних животных люди ждут больше всего. Идентифицированных потерявшихся животных легче будет найти, а также будет легче привлечь к ответственности хозяев, которые бросили своего питомца.