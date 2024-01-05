В России началась регистрация кандидатов на выборы Президента страны

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Россия/Мир
5 января 2024  20:41
Автор:
Виктория Осинина

1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов. Как сообщили в ЦИК России, всего поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента. Девять поступило от политических партий и 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. При этом из них в ЦИК подали документы 15 человек: 9 кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и 6 самовыдвиженцев.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, четыре претендента не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, а в представленных ими документах содержались грубые ошибки. ЦИК была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов.

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В России началась регистрация кандидатов на выборы Президента страны
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