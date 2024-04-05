В России началась вторая волна отъезда IT-специалистов

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Россия/Мир
5 апреля 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Интерес российских IT-специалистов к получению вида на жительствовал в Европе стремительно растёт, пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные консалтинговой организации. Число запросов в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 233%. Причём, самое распространённое направление — Франция. Эксперты считают, что она привлекает мигрантов своими простыми правилами: физическое присутствие на территории не обязательно, как в других странах.

Несмотря на поддержку IT-сектора в России, многие стремятся уехать из-за изоляции страны, чтобы на мировом уровне сохранить свои навыки.

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