В России началась вторая волна отъезда IT-специалистов

Интерес российских IT-специалистов к получению вида на жительствовал в Европе стремительно растёт, пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные консалтинговой организации. Число запросов в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 233%. Причём, самое распространённое направление — Франция. Эксперты считают, что она привлекает мигрантов своими простыми правилами: физическое присутствие на территории не обязательно, как в других странах.

Несмотря на поддержку IT-сектора в России, многие стремятся уехать из-за изоляции страны, чтобы на мировом уровне сохранить свои навыки.