 В России новогодние товары подорожали на 19%
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В России новогодние товары подорожали на 19%

«Новогодний набор» подорожал почти до пяти тыс. рублей.

Город
8 декабря 2021  12:42
Автор:
Ольга Ильина

Так называемый «Новогодний набор» в ноябре подорожал на 19%, другими же словами почти до 4 935 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс», который входит в экосистему «Сбербанка».

Что входит в «Новогодний набор»? То, что покупают к большому празднику чаще и больше всего.

Речь идет об искусственной ели (+23%), гирляндах (+4%), наборе елочных шаров (+33%), новогодней звезде (+19%) и мишуре (+7%). Также в список вошли бутылка шампанского (+8%) и мандарины (+7%).

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