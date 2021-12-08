В России новогодние товары подорожали на 19%

Так называемый «Новогодний набор» в ноябре подорожал на 19%, другими же словами почти до 4 935 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс», который входит в экосистему «Сбербанка».

Что входит в «Новогодний набор»? То, что покупают к большому празднику чаще и больше всего.

Речь идет об искусственной ели (+23%), гирляндах (+4%), наборе елочных шаров (+33%), новогодней звезде (+19%) и мишуре (+7%). Также в список вошли бутылка шампанского (+8%) и мандарины (+7%).