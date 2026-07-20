В России официально установлен День хоккея – 22 декабря

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника – Дня хоккея. Отмечать его будут ежегодно 22 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива направлена на популяризацию и развитие хоккея в стране. Дата выбрана не случайно – именно 22 декабря 1946 года на лёд вышли первые команды в рамках первого чемпионата СССР по хоккею, который положил начало отечественной истории этого вида спорта. Как уточняется, предложение о дате поступило от Минспорта России.

Новый праздник призван привлечь внимание к хоккею, повысить интерес к нему среди молодёжи и поддержать развитие спортивной инфраструктуры.