В России официально установлен День хоккея – 22 декабря

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Россия/Мир
20 июля 2026  15:07

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника – Дня хоккея. Отмечать его будут ежегодно 22 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива направлена на популяризацию и развитие хоккея в стране. Дата выбрана не случайно – именно 22 декабря 1946 года на лёд вышли первые команды в рамках первого чемпионата СССР по хоккею, который положил начало отечественной истории этого вида спорта. Как уточняется, предложение о дате поступило от Минспорта России.

Новый праздник призван привлечь внимание к хоккею, повысить интерес к нему среди молодёжи и поддержать развитие спортивной инфраструктуры. 

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Новости
В России официально установлен День хоккея – 22 декабря
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