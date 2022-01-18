 В России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок
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В России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок

Госдума приняла закон на пленарном заседании.

Истории
18 января 2022  15:47
Автор:
Николай Лукоянов

В России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок, сообщает «РИА Новости».

Депутаты единогласно проголосовали за принятый законопроект на пленарном заседании.

Закон предусматривает максильное пожизненное наказание за повторный случай насилия несовершеннолетних до 18 лет. 

Также на Совете Думы 7 февраля будут рассматриваться инициативы по введению новых отягощаюших обстоятельств для лиц, проживающих с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; — осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Среди отклоненных правок были предложения о смертной казни и пожизненном контроле за обвиняемым с помощью браслета.

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