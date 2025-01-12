В России пенсионные баллы супругов могут делить пополам при разводе

В России рассматривается законопроект, согласно которому при разводе родителей с общими детьми пенсионные баллы будут распределяться поровну. Об этом сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в интервью РИА «Новости».

На текущий момент в России в период декретного отпуска работник накапливает меньше пенсионных коэффициентов, в то время как работающий супруг получает их больше. Буцкая пояснила, что новая инициатива направлена на уравнивание условий для обоих родителей. Если закон будет принят, пенсионные баллы будут складываться и делиться пополам в случае развода, что позволит более справедливо отразить вклад каждого в воспитание ребенка.

По мнению законодателя, процесс воспитания ребенка является значительной и трудоемкой работой, и сама идея о дележке пенсионных баллов в случае развода можно считать справедливой.