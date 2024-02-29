В России по поручению президента появятся новые национальные проекты

Владимир Путин объявил о разработке нового национального проекта «Семья». Так, регионы, где показатели рождаемости упали ниже средних по России, получат финансовую поддержку минимум в 75 млрд рублей.

Фото: © скриншот трансляции

Число многодетных семей в стране выросло на 26,8%. «Хороший показатель», – заявил сейчас Путин.

Программа семейной ипотеки, а также маткапитала продлится по поручению президента до 2030 года. Ставка для детей с детьми до 6 лет останется на прежнем уровне.

Подписан указ, который укрепляет по всей России единый статус многодетной семьи, «о чем и просили люди».

Лидер страны одной из самых острых проблем в России назвал невысокие доходы. Он поручил вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей.

Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей, объявил Путин

Лидер заявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Планируется, что в России поставят задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 80+. Сейчас это 73 года. При этом, важно уделить внимание активному образу жизни и здоровому старению. Продолжать привлекать пожилых людей к занятиям спортом.

Путин рассказал, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого

«Каждый помнит эту шутку «Бросай пить, вставай на лыжи». Вот это тот самый случай. Момент настал», – сказал Путин.

Условия для занятия спортом должны быть везде: и в университетах, и в школах, и в детских садах.

Многие сады, открытые в советсские годы, не видели капитального ремонта. Поэтому в следующем году запустится масштабная программа капремонта дошкольных учреждений. До 2030 года регионам помогут закрыть вопрос и о капремонте школ. На это дополнительно выделят более 400 млрд рублей.

Далее Путин заявил, что введен будет еще один нацпроект – «Молодежь России», который посвящен будущему страны.

В РФ будет введена дополнительная ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Путин предложил с марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей.

Еще однин национальный проект - «Кадры». Он заявил, что дефицит – риск для российской экономики.