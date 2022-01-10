 В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты на кино, снятое при поддержке Минкульта
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В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты на кино, снятое при поддержке Минкульта

Потратить на отечественные фильмы можно будет потратить до 2 тыс. рублей. 

Истории
10 января 2022  12:58
Автор:
Эдуард Салихов

В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты в кино, снятое при поддержке Минкульта и Фонда Кино. На отечественные фильмы можно будет потратить до 2 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров, и благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством», — отметил премьер-министр Росии Михаил Мишустин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что лимит «Пушкинской карты» выраст с 3 до 5 тысяч рублей. Потратить деньги можно на различные культпоходы. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране.

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