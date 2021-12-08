 В России предложили сделать пятницу выходным днем для мусульман
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В России предложили сделать пятницу выходным днем для мусульман

Точки зрения у представителей мусульманства разделились.

Город
8 декабря 2021  12:53
Автор:
Ольга Ильина

Председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов выступил с инициативой сделать в России пятницу выходным днем для мусульман. Об этом пишут РИА Новости.

У представителей иудаизма и христианства праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье соответственно, то есть в выходные дни. А у последователей пророка Мухаммеда праздничный день – пятница, рабочий будний день. Официальных обращений не было, однако в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что было бы неплохо сделать пятницу так же выходным днем, пояснил муфтий.

Тем не менее, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев обозначил, что назначать пятницу дополнительным выходным днем не требуется. Он отметил, что по законам России выходные дни – суббота и воскресенье.

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