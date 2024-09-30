В России пройдет проверка системы оповещения

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Россия/Мир
30 сентября 2024  09:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанцев призвали сохранять спокойствие. В среду, 2 октября, в России пройдет проверка системы оповещения населения. Ровно в 10:40 по местному времени вещание всех теле- и радиоканалов будет прервано на одну минуту для трансляции сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

В МЧС России подчеркнули, что причин для паники нет. Проверка носит плановый характер и необходима для оценки готовности систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях.

Подробная информация о проверке будет доступна в мобильном приложении МЧС России.

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