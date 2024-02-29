В России расширят мастер-планы развития городов

Мастер-план – документ, ориентированный на качественное преобразование территорий. Программа должна будет охватить больше 2 тысяч населенных пунктов в России.

Будет продолжена программа по снабжению качественной питьевой водой «Чистая вода» и газификации.

Якутию, Бурятия, Амур, ЕАО, Карелию, Красноярск, Камчатку с помощью СПГ будут газифицировать.

Это расширит возможности по социальной газицификации. Сейчас газ подведен к границам 1 млн 100 тысяч участков России.

Путин поручил расширить программу социальной газификации и включить туда СНТ.

На модернизацию ЖКХ государством и частными компаниями будет направлено в ближайшие годы 4,5 трлн рублей.