В России расширят мастер-планы развития городов

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Россия/Мир
29 февраля 2024  13:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Мастер-план – документ, ориентированный на качественное преобразование территорий. Программа должна будет охватить больше 2 тысяч населенных пунктов в России. 

Будет продолжена программа по снабжению качественной питьевой водой «Чистая вода» и газификации.

Якутию, Бурятия, Амур, ЕАО, Карелию, Красноярск, Камчатку с помощью СПГ будут газифицировать. 

Это расширит возможности по социальной газицификации. Сейчас газ подведен к границам 1 млн 100 тысяч участков России. 

Путин поручил расширить программу социальной газификации и включить туда СНТ. 

На модернизацию ЖКХ государством и частными компаниями будет направлено в ближайшие годы 4,5 трлн рублей.

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