В России рассматривают возможность введения штрафов за оскорбление педагогов

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Россия/Мир
7 октября 2024  13:45
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Депутаты Государственной Думы работают над законопроектом, который будет предусматривать административную ответственность за оскорбления, направленные к учителям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мнения парламентариев.

Законопроект предполагает, что оскорбления учителей в ходе их профессиональной деятельности будут караться штрафами: для физических лиц – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом, если оскорбление будет размещено в интернете, размеры штрафов увеличатся: для граждан они составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

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