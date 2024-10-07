В России рассматривают возможность введения штрафов за оскорбление педагогов

Депутаты Государственной Думы работают над законопроектом, который будет предусматривать административную ответственность за оскорбления, направленные к учителям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мнения парламентариев.

Законопроект предполагает, что оскорбления учителей в ходе их профессиональной деятельности будут караться штрафами: для физических лиц – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом, если оскорбление будет размещено в интернете, размеры штрафов увеличатся: для граждан они составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.