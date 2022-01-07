 В России с марта 2022 года автошколы должны будут подавать сведения в ГИБДД об учащихся
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В России с марта 2022 года автошколы должны будут подавать сведения в ГИБДД об учащихся

Должностные лица должны будут проверять водителей на наличие лишения прав и запрет вождения.

Спецпроекты
7 января 2022  17:34
Автор:
Николай Лукоянов

В России с марта 2022 года автошколы должны будут подавать сведения в ГИБДД об учащихся. Об этом говорится в приказе МВД.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.

Автошколы должны будут не более чем через 10 дней после набора подать сведения в ГИБДД об учащихся. Должностные лица должны будут проверять водителей на наличие лишения прав и запрет вождения по медицинским показаниям. Также будет проверяться информация об организациях, которые выдавали медсправки.

Если у учащегося будут выявлены основания для недопуска, то информация об этом будет направлена в автошколу.

 

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В России с марта 2022 года автошколы должны будут подавать сведения в ГИБДД об учащихся
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