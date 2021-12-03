 В России скончалась народная актриса Нина Ургант
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В России скончалась народная актриса Нина Ургант

Женщине было 92 года.

Истории
3 декабря 2021  17:42
Автор:
Роза Габитова

В России скончалась народная артистка РСФСР, советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом сообщает ТАСС.

Нина Ургант — бабушка известного телеведущего Ивана Урганта. Она проработала в Александринском театре Санкт-Петербурга более 30 лет. Известна ролями в кинокартинах «Укротительница тигров», «Шли солдаты», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал», «Мать и мачеха».

Актрисе было 92 года.

Ранее «КВ» сообщали, что Иван Ургант пошутил на тему введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана.

 

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