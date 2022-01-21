В России создан онлайн-музей ученого Миклухо-Маклая

В России создали первый онлайн-музей Николая Миклухо-Маклая, выдающегося российского ученого и путешественника XIX века. Представители фонда его имени создали образовательно-просветительский онлайн-ресурс совершенно бесплатно.

Музей включает в себя разделы с уникальными экспонатами острова Новая Гвинея, где путешественник изучал коренное население, а также макет в миниатюре Берега Маклая на северо-востоке острова. Также в музее можно познакомиться с историей путешествий ученого, копии рисунков, книги и фильмы о Николае Миклухо-Маклае. Более того, в музее собраны статьи, подготовленные профильными специалистами, педагогами и российскими учеными.

Николай Николаевич опроверг расистские устоявшиеся представления и оставил после себя важнейшее для всего человечества наследие о равенстве рас и народов.