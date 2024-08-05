В России стартует новый нацпроект по расселению аварийного жилья

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Россия/Мир
5 августа 2024  17:33
Автор:
Эндже Гарафиева

С 2025 года расселение аварийного жилья в России будет проходить в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из федерального бюджета будет выделено 330 млрд рублей, сообщает Правительство РФ. 

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, сейчас расселение ведется по программе, которая охватывает дома, признанные аварийными до 2017 года. Этот проект реализуется опережающими темпами: к концу 2024 года планируется расселить порядка 10 млн кв.м жилья. В 41 регионе работа уже завершена. 

Всего на данный момент расселено 12 млн кв.м аварийного жилья, новоселье справили 726 тысяч человек.

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