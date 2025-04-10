В России упростили регистрацию цен на жизненно важные лекарства

Правительство РФ сократило сроки и упростило процедуру регистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Основные изменения:

Срок рассмотрения заявок сокращен с 60 до 40 рабочих дней

Уменьшен пакет необходимых документов

Введена возможность электронной подачи заявок через «Госуслуги»

Новые меры позволят ускорить вывод лекарств на рынок, предотвратить дефицит и обеспечить бесперебойные поставки в медицинские учреждения и аптеки. Реформа направлена на повышение доступности жизненно важных медикаментов для населения.

По материалам РИА Новости.