В России упростили регистрацию цен на жизненно важные лекарства

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Россия/Мир
10 апреля 2025  17:45

Правительство РФ сократило сроки и упростило процедуру регистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Основные изменения:

  • Срок рассмотрения заявок сокращен с 60 до 40 рабочих дней

  • Уменьшен пакет необходимых документов

  • Введена возможность электронной подачи заявок через «Госуслуги»

Новые меры позволят ускорить вывод лекарств на рынок, предотвратить дефицит и обеспечить бесперебойные поставки в медицинские учреждения и аптеки. Реформа направлена на повышение доступности жизненно важных медикаментов для населения.

По материалам РИА Новости.

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В России упростили регистрацию цен на жизненно важные лекарства
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