В России упростили регистрацию цен на жизненно важные лекарства

Правительство РФ сократило сроки и упростило процедуру регистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Основные изменения:
-
Срок рассмотрения заявок сокращен с 60 до 40 рабочих дней
-
Уменьшен пакет необходимых документов
-
Введена возможность электронной подачи заявок через «Госуслуги»
Новые меры позволят ускорить вывод лекарств на рынок, предотвратить дефицит и обеспечить бесперебойные поставки в медицинские учреждения и аптеки. Реформа направлена на повышение доступности жизненно важных медикаментов для населения.
По материалам РИА Новости.