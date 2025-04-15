В России утвердили стратегию поддержки пожилых до 2030 года

Правительство России одобрило обновлённую Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, инициатива направлена на создание достойных условий для активного и здорового долголетия, о чём ранее говорил президент Владимир Путин. Документ включает комплекс мер по улучшению качества жизни пожилых людей.

Мишустин поручил Минтруду в течение шести месяцев разработать детальный план реализации стратегии. Это позволит системно решать вопросы, связанные с поддержкой старшего поколения в ближайшие пять лет, пишет РИА Новости.