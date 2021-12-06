В России возможен дефицит картофеля из-за засухи

В России в 2022 году возможен дефицит местного картофеля для потребителей из-за засушливой погоды. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на минсельхоз председателя союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

Также причинами сокращения объемов картофеля стали сокращение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей наполовину.

Повышение спроса переработков и рост издержек на производство не поспособствуют снижению цен – стоимость картофеля будет расти, отметил Лупехин.

По данным Минсельхоза, на развитие овощеводства в 2022 году планируют выделить 5 млрд рублей, которые должны поспособствовать увеличению площадей по выращиванию картофеля и создаст объема производства в будущем году.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из-за перекупщиков вдвое подорожал картофель.