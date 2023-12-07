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В России впервые появились критерии для вспомогательных объектов недвижимости

Объекты, которые не требуют разрешения на строительство и находятся на том же участке, что и основной объект, считаются вспомогательными. Они предназначены для облегчения эксплуатации основного объекта и не должны быть опасными, технически сложными или уникальными.

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Республика
7 декабря 2023  17:52
Автор:
Владислав Косолапкин

Площадь вспомогательного объекта не может превышать 1.5 тыс. кв. метров.

Подробнее об этом рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.
«До сентября 2023 г. таких критериев не было, и это могло приводить к злоупотреблениям. Например, под видом вспомогательных объектов собственники пытались зарегистрировать магазины, кафе, паркинги и т.д. Теперь этот пробел устранен, и в законодательстве появилось четкое определение, какие объекты можно отнести к вспомогательным. Вспомогательные объекты могут строится на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйствах или ведения садоводства. Их высота не должна превышать 20 метров, а этажность – трех этажей. Это могут быть бани, теплицы, хозяйственные постройки и т.п.», - отметила она.

Лилия Бурганова также сообщила о изменениях в процедуре регистрации разрушенных объектов. Ранее владельцу объекта при разрушении вследствие чрезвычайной ситуации или других действий требовалось заказывать исследовательские работы и составлять акт об их проведении для снятия объекта с кадастрового учета. Теперь же достаточно провести бесплатный осмотр.

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