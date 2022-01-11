В России впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ на бюджет в вузы

В России впервые за 10 лет уменьшился проходной балл ЕГЭ на бюджет в вузы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Высшей школы экономики.

Так, согласно исследованию качества приема в вузы РФ в 2021 году, средний проходной балл понизился на 0,5 и составил 70,3. Однако, в Москве и Санкт-Петербурге порог для поступления в высшие учебные заведения все равно увеличился. В столице России до 80,7, в Петербурге до 80,2.

Однако такая установка не коснулась платного приема — в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах, без учета Москвы и Питера, на 0,3.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2021 году в столице Татарстана средний бал ЕГЭ по русскому языку составил 74,5.