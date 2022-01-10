 В России ввели уголовное наказание для водителей-лихачей
news_header_top_970_100

В России ввели уголовное наказание для водителей-лихачей

Закон вступил в силу с 10 января.

Полезное
10 января 2022  09:25

В России с сегодняшенго дня, 10 января ужесточается ответственность за многократные нарушения правил дорожного движения. В частности, вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречку или значительное превышение скорости. Такая мера в законе предусматривается впервые.

Документ, подписанный в конце декабря 2021 года Президентом России Владмимиром Путиным, уже размещен на официальном портале правовой информации. 

Теперь лихачам, которые уже два раза привлекались к административной ответственности за выезд на «встречку» и превышение скорости более чем на 60 км/час, последущее подобное нарушение будет грозить уголовной статьей – наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. Кроме тюремного срока им может также грозить штраф, который тоже значительно вырос – он составит от 200 до 300 тыс. рублей. При еще одном таком нарушении срок наказания увеличится до трех лет, а штраф вырастет до 500 тыс. рублей.

Ранее попасть за решетку могли водители за неоднократное вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего. Эти нормы продолжают действовать и с вводом изменений. 

Как объясняли авторы законопроекта, в России более 40% водителей, уже наказанных по КоАП за превышение скорости, повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил  допускает почти каждый десятый автомобилист.

Новости
Выдача ипотечных кредитов в Татарстане за 2021 год выросла на 8%
В Казани более чем на месяц ограничат движение по улице Сахарова
В Казани закрывается ресторан Twin Peaks
На ремонт столовых в девяти школах Набережных Челнов потратят 143 млн рублей
В Татарстане движение по переправе Покровское - Красный Ключ перекрыто до 12 января
«Если не сдам, отвернется семья»: как справиться со стрессом во время сессии
«Если не сдам, отвернется семья»: как справиться со стрессом во время сессии
В Казани на улице Академика Королева эвакуатор насмерть сбил пешехода
В Татарстане за новогодние праздники в ДТП погибло 17 человек