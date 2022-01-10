В России ввели уголовное наказание для водителей-лихачей

В России с сегодняшенго дня, 10 января ужесточается ответственность за многократные нарушения правил дорожного движения. В частности, вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречку или значительное превышение скорости. Такая мера в законе предусматривается впервые.

Документ, подписанный в конце декабря 2021 года Президентом России Владмимиром Путиным, уже размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь лихачам, которые уже два раза привлекались к административной ответственности за выезд на «встречку» и превышение скорости более чем на 60 км/час, последущее подобное нарушение будет грозить уголовной статьей – наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. Кроме тюремного срока им может также грозить штраф, который тоже значительно вырос – он составит от 200 до 300 тыс. рублей. При еще одном таком нарушении срок наказания увеличится до трех лет, а штраф вырастет до 500 тыс. рублей.

Ранее попасть за решетку могли водители за неоднократное вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего. Эти нормы продолжают действовать и с вводом изменений.

Как объясняли авторы законопроекта, в России более 40% водителей, уже наказанных по КоАП за превышение скорости, повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил допускает почти каждый десятый автомобилист.