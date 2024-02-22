В России вводят новый закон о борьбе с борщевиком

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Россия/Мир
22 февраля 2024  07:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательствах перед владельцами земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком. 

Борщевик Сосновского включат в список инвазивных растений. Он опасен тем, что выделяет обжигающие кожный покров эфирные масла и имеет сильную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 тысяч семян. Борщевик неприхотлив, потому его сложно устранить.

Так, собственников и арендаторов земельных участков обяжут проводить установленный Правительством РФ перечень мероприятий по охране земель от инвазивных растений. 

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. 

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