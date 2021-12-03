В России выявили более 32 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 регионах России обнаружили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

Из более 32 тыс. заболевших по всей России них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки в России выздоровели более 36 тыс. человек. Медики сообщили о 1 217 летальных исходах так же за сутки.

Ранее в Татарстане выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.