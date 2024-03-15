В России зафиксировали псевдожурналистов с поддельными аккредитациями

Глава Центризбирома России Элла Памфилова рассказала о случаях, когда с поддельными аккредитациями в некоторых регионах страны самозванцы пытались осуществлять неправомерные действия.

Первым в этом деле был замешан Санкт-Петербург. Памфилова предостерегла, есть вероятность, что «что-то готовится, какая-то провокация»

Кроме этого, фиксировались случаи, когда граждане пытались проголосовать не по прописке.

Памфилова также добавила, что фиксируются случаи, когда люди пытаются проголосовать из других регионов не по прописке.