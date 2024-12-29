В России запускают первую «зеленую» электростанцию на основе бытовых отходов

В Воскресенске открыли первый в России завод по энергоутилизации бытовых отходов. Три аналогичные электростанции строятся в Московской области, а еще одна – в Татарстане, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Запуск завода в Воскресенске запланирован на начало 2025 года. Он будет перерабатывать до 700 тысяч тонн отходов в год, которые остаются после сортировки или не подлежат переработке. В результате работы предприятия ежегодно будет производиться 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии, что позволит обеспечить электроэнергией около 80 тысяч местных жителей.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что на данном этапе в России применяются самые современные технологии утилизации отходов. Они, вместе с сортировкой и вторичной переработкой, помогут отказаться от свалок и уменьшить уровень загрязнения окружающей среды. В то же время для экономики это создаст новые переработанные материалы и поставит экологически чистую электроэнергию.

Чемезов добавил, что подобные электростанции успешно функционируют в ряде европейских и азиатских стран, таких как Финляндия, Япония и Швейцария.

Строительство осуществляет компания АГК-1 в рамках группы «РТ-Инвест». Пять заводов общей мощностью планируют переработку 3,3 миллиона тонн отходов в год и генерацию 2,2 миллиона МВт*ч «зеленой» энергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 3,8 миллиона тонн в год.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер России Денис Мантуров проинформировал Президента Владимира Путина о готовности к запуску первого завода в начале 2025 года.