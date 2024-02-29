В России завтра запустят спецпрограмму для ветеранов СВО

В марте российские военнослужащие и ветераны специальной военной операции смогут подать заявление на участие в специальной кадровой программе «Время героев». Об этом сообщил Владимир Путин на послании 29 февраля.

В приоритетном порядке бойцы смогут получать высшее образование.

«Ветераны специальной военной операции должны выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и госуправлении», — заявил глава государства.

Он также в своем выступлении отметил, что в ряде регионов вводят льготную ипотеку для участников СВО.