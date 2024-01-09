В российских школах расскажут о достижениях сельского хозяйства

По инициативе Министерства просвещения РФ был создан профориентационный курс под названием «Россия — мои горизонты», предназначенный для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в различных отраслях, таких как промышленность, цифровые технологии, инженерное дело, государственное управление и общественная безопасность, медицина и здравоохранение, социальное развитие, туризм и креативные индустрии.

Курс «Россия - мои горизонты» проводится в школах и колледжах по всей стране по четвергам. Общество «Знание» помогает создавать видеоконтент для занятий, включая просветительские видео о различных профессиях и перспективах кадрового роста. Ролики разработаны для учеников 6-8 и 8-11 классов.