В российских школах расскажут о достижениях сельского хозяйства

11 января в школах страны пройдет очередное занятие «Россия – мои горизонты», которое на этот раз будет посвящено профессиям агропромышленного комплекса, а также его достижениям.

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Республика
9 января 2024  15:59
Автор:
Владислав Косолапкин

По инициативе Министерства просвещения РФ был создан профориентационный курс под названием «Россия — мои горизонты», предназначенный для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в различных отраслях, таких как промышленность, цифровые технологии, инженерное дело, государственное управление и общественная безопасность, медицина и здравоохранение, социальное развитие, туризм и креативные индустрии.

Курс «Россия - мои горизонты» проводится в школах и колледжах по всей стране по четвергам. Общество «Знание» помогает создавать видеоконтент для занятий, включая просветительские видео о различных профессиях и перспективах кадрового роста. Ролики разработаны для учеников 6-8 и 8-11 классов.

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