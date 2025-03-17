В РТ 25 апреля состоится «Диктант Победы»

25 апреля в Татарстане состоится международная историческая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Участникам предстоит выполнить 25 заданий за 45 минут, сообщают организаторы мероприятия.

Как сообщают органищаторы акции, они ставят целью привлечение дополнительного инетреса общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Для участия все желающие могут заргистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать подходящую площадку.

С 2021 по 2024 год количество площадок «Диктанта Победы» в Татарстане увеличилось с 161 (147 открытых и 14 закрытых) до 317 (301 открытой и 16 закрытых). Число участников за этот период выросло почти вдвое: с 10 394 до 20 152. Эти данные привела Гульнара Габдрахманова, координатор партийного проекта «Историческая память» и председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Диктант Победы» — это не только проверка знаний о Великой Отечественной войне, но и важный инструмент для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди молодежи. Акция объединяет людей разных возрастов и профессий, напоминая о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.