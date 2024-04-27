В РТ для участников велотура «Вело Weekend» организуют дополнительные поезда

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Республика
27 апреля 2024  11:29

29 апреля Велосообщетсво KazVel совместно с ППК АО «Содружество» проводят велотур по острову «Свияжск». В ходе велотура участникам проведут бесплатную 1,5 часовую экскурсию по острову. Специально для всех желающих принять участие в мероприятии будут запущены дополнительные поезда по маршруту Казань – Свияжск. Четыре вагона поезда будут отданы под велотуристов. Отмечается, что стоимость проезда туда-обратно составит 220 рублей, а вот провоз велосипеда для участников будет бесплатным.

Старт велотура будет дан в 9:00 29 апреля на площади ж/д вокзала Казань-1, далее в 10:15 поезд с участниками велотура отправится до станции Свияжск, куда планируется прибытие в 11:25. От ж/д станции до остров-града велосипедисты должны будут добраться самостоятельно. Расстояние между точками составляет 15 километров. После экскурсии обратное отправление поезда запланировано на 17:10.

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