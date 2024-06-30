В РТ документы в мировые суды можно будет подать через «Госуслуги»

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Республика
30 июня 2024  13:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» жители Татарстана вскоре смогут направлять процессуальные документы в мировые суды через федеральный портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Как отмечают в ведомстве, профильное министерство в рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» реализует проекты цифровой трансформации в области мировой юстиции.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин напомнил, что в республике уже более года действует сервис онлайн-подачи документов в мировые суды. С момента запуска сервиса в 2022 году через него было направлено более 142 тысяч заявлений, в том числе 126 тысяч от организаций и 16 тысяч от граждан.

Сейчас ведется работа над интеграцией этого сервиса с федеральным порталом «Госуслуги», рассказал министр. Это позволит упростить процедуру подачи документов в суд для всех жителей республики. В ближайшем будущем частные лица и организации смогут направлять документы мировым судьям через «Госуслуги России».

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В РТ документы в мировые суды можно будет подать через «Госуслуги»
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