 В РТ экс-главу агрофирмы за аферу на 65 млн рублей приговорили к 4 годам тюрьмы
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В РТ экс-главу агрофирмы за аферу на 65 млн рублей приговорили к 4 годам тюрьмы

Установлено, что бывший глава обманул предприятие, с которым заключил договор на поставку восьми единиц сельхозтехники.

Республика
22 сентября 2022  12:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане 43-летнего экс-директора ООО «Транс Агро» признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в июне 2018 года экс-глава компании, зная о ее неплатежеспособности, заключил договор на поставку восьми единиц сельскозтехники. Бизнесмен внес предоплату в размере 10% от общей цены. 

«Затем, после получения техники, часть ее он передал в лизинг, а остальное — трем аффилированным фирмам. Поставщику был причинен ущерб на сумму более 65 млн рублей», — отметил Галиев. 

По решению суда мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах осудят директора «ЗСК» за сокрытие миллионов от налоговой. По данным следствия, в 2020 году руководитель предприятия расплачивался с контрагентами с использованием счетов третьих лиц, имея долг по налогам и страховым взносам на сумму порядка 8,5 млн рублей. Так ему удалось сокрыть имущество и деньги на более 24 млн рублей.

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