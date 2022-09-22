В РТ экс-главу агрофирмы за аферу на 65 млн рублей приговорили к 4 годам тюрьмы

В Татарстане 43-летнего экс-директора ООО «Транс Агро» признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в июне 2018 года экс-глава компании, зная о ее неплатежеспособности, заключил договор на поставку восьми единиц сельскозтехники. Бизнесмен внес предоплату в размере 10% от общей цены.

«Затем, после получения техники, часть ее он передал в лизинг, а остальное — трем аффилированным фирмам. Поставщику был причинен ущерб на сумму более 65 млн рублей», — отметил Галиев.

По решению суда мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах осудят директора «ЗСК» за сокрытие миллионов от налоговой. По данным следствия, в 2020 году руководитель предприятия расплачивался с контрагентами с использованием счетов третьих лиц, имея долг по налогам и страховым взносам на сумму порядка 8,5 млн рублей. Так ему удалось сокрыть имущество и деньги на более 24 млн рублей.