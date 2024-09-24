В РТ инспекторам пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

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Республика
24 сентября 2024  10:46
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстана сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие для задержания водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в поселке Уруссу, где автоинспекторы заметили автомобиль марки «Лада», который нарушал правила дорожного движения.

Несмотря на неоднократные требования полицейских остановиться, водитель проигнорировал их и попытался скрыться, совершая опасные маневры, что создало угрозу для других участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции, включив сирену и проблесковые маячки, начали преследование нарушителя, призывая его остановиться с помощью громкой связи.

Не реагируя на призывы, водитель продолжал движение, что вынудило полицейских принять решение о применении табельного оружия. Сначала был произведен предупредительный выстрел, а затем прицельные выстрелы по колесам автомобиля. В результате повреждений, автомобиль все же был остановлен, и нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД.

При проверке выяснилось, что 32-летний водитель, житель Ютазинского района, находился в состоянии алкогольного опьянения и уже имел судимости за аналогичные правонарушения.

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