 В Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов
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В Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов

Сведения о доходах все организации должны предоставить до конца года.

Республика
30 ноября 2022  11:29
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов РТ. Об этом сообщил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Сведения  не предоставили в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Сабинском, Сармановском и Черемшанском районах.

«У нас остался месяц до конца года, а в Высокогорском районе к этому анализу даже не приступали. Здесь разные положения в каждом районе, но требований законодательства никто не отменял»,  — сказал Рахимов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за коррупцию с начала года к ответственности привлекли 231 чиновника

 

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