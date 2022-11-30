В Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов РТ. Об этом сообщил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Сведения не предоставили в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Сабинском, Сармановском и Черемшанском районах.

«У нас остался месяц до конца года, а в Высокогорском районе к этому анализу даже не приступали. Здесь разные положения в каждом районе, но требований законодательства никто не отменял», — сказал Рахимов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за коррупцию с начала года к ответственности привлекли 231 чиновника